Die britischen Punk-Legenden DISCHARGE haben ein Video zu ihrem Song "The Broken Law" veröffentlicht, das im Herbst 2017 von Regisseur Stuart Sterling in London gefilmt wurde. Die Band schreibt:

"Also, was haben wir über dieses Video zu sagen? Gar nichts. Die Worte und Bilder des Clips sprechen für sich selbst... Das ist die Welt, in der wir Leben."