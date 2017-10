Die Heavy Metal-Urgesteine DOKKEN haben Ira Black [I AM MORBID, METAL CHURCH, LIZZY BORDEN, WESTFIELD MASSACRE] als Gitarrist für ihre anstehenden U.S.-Konzerte im November und Dezember rekrutiert. Bisher ist unklar, was der möglicherweise vorübergehende Wechsel an der Gitarre für Jon Levin, der seit 2003 bei DOKKEN Gitarre spielt, bedeutet.