Laut Metalqueen DORO Pesch ist ihr kommendes Album so gut wie fertig, soll "mehr Hymnen als sonst" enthalten und bietet als Gastmusiker ihren ehemaligen WARLOCK-Kollegen Tommy Bolan auf.



Der Nachfolger zu "Raise Your Fist" von 2012 wird im August 2018 erscheinen.



DORO ist derzeit im Rahmen des 30. Geburtstags der "Triumph And Agony"-Scheibe von WARLOCK auf Tournee, unterstützt von Tommy Bolan, Bassist Nick Douglas, Drummer Johnny Dee, Gitarrist Bas Maas und Gitarrist und Keyboarder Luca Princiotta.