Die deutsche Metalqueen DORO Pesch plant die Veröffentlichung des Nachfolgers zum "Raise Your Fist"-Album von 2012 für den nächsten Sommer, im Anschluss sei eine große Tourrnee geplant.



Die letzte DORO-Scheibe war die "Love's Gone To Hell"-Single, veröffentlicht im April 2016 via Nuclear Blast.