Die Metal Queen Doro Pesch hat über ihr eigenens Label Rare Diamond Productions eine Compilations mit dem Titel "Für immer" veröffentlicht. Selbige enthält neben dem 1987 erstmals veröffentlichten Titeltrack auch Nummern wie "Alles ist gut", "Herzblut", "Engel" and "In Liebe und Freundschaft". Hinzu kommen Raritäten wie deutsche Fassungen der Songs "Give Me A Reason" ["Ein Stück Ewigkeit"] und "My Majesty" ["Jede Seele tief"] sowie das bisher ungehörte "Seelied".