Zum Jahresende tourt DORO in schöner Tradition immer durch Deutschland. Auch 2017 hält die Sängerin vor Weihnachten wieder in der Heimat Hof. Nach der Winter-Tour 2016 gab DORO heute die Termine für ihre „Strong & Proud"-Tour 2017 bekannt.



Die Termine lesen sich wie folgt:



„STRONG & PROUD TOUR 2017"



+ SPECIAL GUEST

11.11.2017 NED Drachten - Iduna

12.11.2017 NED Bergen op Zoom - Gebouw-T

14.11.2017 BEL Kortijk - De Kreun

01.12.2017 GER Leipzig - Haus Auensee

03.12.2017 AUT Innsbruck - Hafen

05.12.2017 ITA Trezzo sull'Adda - Live Club

06.12.2017 GER München - Backstage Werk

08.12.2017 GER Neuruppin - Kulturhaus

09.12.2017 GER Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting

10.12.2017 GER Wolfsburg - Hallenbad

12.12.2017 GER Regensburg - Eventhall Airport

14.12.2017 SWI Pratteln - Z7

15.12.2017 GER Ravensburg - Oberschwabenhalle







Weitere DORO-Termine in 2017:



23. - 29.07. SLO Tolmin - Metaldays

11. - 13.08. B Kortrijk - Alcatraz

12.08. D Hanau - Hanau Rocks

24. - 26.08. D Schleswig - Baltic Open Air