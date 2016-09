Am 11. November 2016 bringen DOWNFALL OF GAIA ihr neues Album "Atrophy" via Metal Blade Records heraus.



"Atrophy" wurde in den "Hidden Planet Studios" in Berlin mit Jan Oberg aufgenommen und von Jack Shirley von den "Atomic Garden Studios" in San Franzisko abgemischt bzw. gemastert.



DOWNFALL OF GAIA erklären: "Wir freuen uns heute, die erste Single unseren nächsten Albums "Atrophy" mit Euch zu teilen! Dieses Album greift den Faden des letzten auf. Harsche Blastbeats im Verbund mit atmosphärischen Elementen. Es ist das geradlinigste Stück Musik, das wir je geschrieben haben! "Atrophy" erzählt vom steten Dialog zwischen Leben und Tod in allem, was wir täglich tun. Das Leben an sich ist zu einer beispiellosen Sisyphusarbeit geworden. Hoffentlich gefallen euch die neuen Sachen genauso wie uns!"



Trackliste:



01. Brood

02. Woe

03. Ephemerol

04. Ephemerol II

05. Atrophy

06. Petrichor



DOWNFALL OF GAIA sind:



Dominik Goncalves dos Reis - Vocals/Gitarre

Marco Mazzola - Gitarre

Anton Lisovoj - Vocals/Bass

Michael Kadnar - Drums