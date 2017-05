"Creature Of The Night", ein neuer Song der schwedischen Metaller von DREAM EVIL, kann hier gestreamt werden.

Der Track stammt vom sechsten Album der Band, "Six", das am 26. Mai 2017 via Century Media Records in den Handel gelangen wird.







"Six"-Trackliste:



01. Dream Evil

02. Antidote

03. Sin City

04. Creature Of The Night

05. Hellride

06. Six Hundred And 66

07. How To Start A War

08. The Murdered Mind

09. Too Loud

10. 44 Riders

11. Broken Wings

12. We Are Forever



Der Nachfolger zu "In The Night" aus dem Jahre 2010 wurde erneut von DREAM EVIL-Gitarrist Fredrik Nordström in seinem "Studio Fredman" produziert.



DREAM EVIL ist:



Niklas Isfeldt - Lead Vocals

Fredrik Nordström - Lead Rhythm Guitars

Mark U Black - Lead Lead Guitars

Peter Stålfors - Lead Bass

Patrik Jerksten - Lead Drums