Die Progressive Metaller von DREAM THEATER werden im Rahmen des 25. Jubiläums ihres Albumklassikers "Images And Words" Anfang nächsten Jahres auf Headliner-Tour durch Europa kommen.



Hier die bisher bestätigten Dates der "Images, Words & Beyond"-Tour 2017::



Jan. 30 - Rome, Italy - Auditorium Parco Della Musica

Feb. 01 - Padova, Italy - Gran Teatro Geox

Feb. 03 - Zurich, Switzerland - Samsung Hall

Feb. 04 - Milan, Italy - Mediolanum Forum

Feb. 06 - Prague, Czech Republic - Forum Karlin

Feb. 08 - Tilburg, Netherlands - 013

Feb. 10 - Ludwigsburg, Germany - MHP Arena

Feb. 11 - Dusseldorf, Germany - Mitsubishi Electric Halle

Feb. 12 - Paris, France - Zenith

Feb. 14 - Hamburg, Germany - Mehr

Feb. 16 - Malmö, Sweden - Malmö Arena

Feb. 17 - Partille, Sweden - Partille Arena

Feb. 18 - Stockholm, Sweden - Fryshuset Arenan



DREAM THEATER sind derzeit noch in Nordamerika auf Tour im Rahmen ihrer aktuellen Veröffentlichung, "The Astonishing", eines Konzeptalbums.