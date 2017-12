Die US-Progressive Metaller von DREAM THEATER haben einen Deal mit Sony Music unter Dach und Fach gebracht, genauer gesagt mit dem Sony-Sublabel InsideOut Music, wo das kommende, mittlerweile 14. Studio-Album der Band erscheinen wird.



DREAM THEATERs immer noch aktuelles Album, "The Astonishing", wurde im Januar 2016 via Roadrunner in die Läden gebracht.