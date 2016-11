Die amerikanischen Rocker EAGLES OF DEATH METAL haben sich mit HBO Documentary Films zusammengetan, um eine Dokumentation über die Ereignisse rund um den Terror-Anschlag auf ihr Konzert im Pariser Club "Bataclan" am 13. Dezember zu produzieren. Der Film mit dem Titel "Eagles Of Death Metal: Nos Amis [Our Friends]" folgt der Band vor und nach den Angriffen auf das "Bataclan", bei denen insgesamt 89 Menschen ums Leben kamen. Premiere ist im Februar 2017.