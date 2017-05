Die amerikanischen Rocker EAGLES OF DEATH METAL werden am 4. August ein Live-Album mit dem Titel ""I Love You All The Time - Live At The Olympia In Paris" via Eagle Rock veröffentlichen. Der Mitschnitt erscheint auf Doppel-CD sowie DVD.







01. Intro: Il Est Cinq Heures, Paris S'Éveille

02. I Only Want You

03. Don't Speak [I Came To Make A Bang!]

04. So Easy

05. Complexity

06. Whorehoppin' (Shit, Goddamn)

07. I Love You All The Time

08. Cherry Cola

09. The Reverend

10. Got A Woman

11. I Got A Feelin' [Just Nineteen]

12. Stuck In The Metal

13. Miss Alissa

14. I Like To Move In The Night

15. Secret Plans

16. Wannabe In L.A.

17. Bag O' Miracles

18. Save A Prayer

19. I Want You So Hard [Boy's Bad News]

20. Speaking In Tongues