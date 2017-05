Die um den ehemaligen FORBIDDEN- und TESTAMENT-Gitarristen Glen Alvelais versammelten EARTH CRAWLER haben ein Lyric-Video zu ihrem Song "Black Veils" veröffentlicht. Die Nummer entstammt ihrem Debü-Album "From Below", das am 5. Mai erschienen ist.











EARTH CRAWLER sind:



Ryan Reynoso - Vocals

Glen Alvelais - Lead Guitar

Kimo Sanborn - Guitar, Vocals

Nick Benigno - Drums