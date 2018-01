Das Stoner Rock-Instrumental-Trio von EARTHLESS aus dem kalifornischen San Diego meldet sich mit dem Nachfolger zu "From The Ages" aus dem Jahre 2013 zurück, der auf den Namen "Black Heaven" hören wird und am 16. März 2018 via Nuclear Blast erscheinen wird.



Aufgenommen wurde bei "Rancho de la Luna" im kalifornischen Joshua Tree, produziert hat Dave Catching [EAGLES OF DEATH METAL] und hier gibt es einen Stream zu dem neuen Song "Gifted By The Wind" als kleinen Vorgeschmack auf die neue Scheibe:















"Black Heaven"-Trackliste:



01. Gifted By The Wind

02. End To End

03. Electric Flame

04. Volt Rush

05. Black Heaven

06. Sudden End