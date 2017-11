Die österreichischen Symphonic Metaller von EDENBRIDGE werden ein neues Live-Album, "Live Momentum", am 29. November 2017 veröffentlichten, das zudem auf 1000 Exemplare limitiert ist und exklusiv via des bandeigenen Webshops ohne Labelsupport wohlfeil gemacht wird.



"Live Momentum"-Trackliste:



01. The Force Within (Intro)

02. Mystic River

03. Alight A New Tomorrow

04. Skyline's End

05. Shiantara

06. The Moment Is Now

07. Return To Grace

08. Star-Crossed Dreamer

09. The Die Is Not Cast

10. Remember Me

11. The Invisible Force

12. Solitaire

13. The Greatest Gift Of All/The Bonding

14. Higher



Ein Video zu dem Song "The Die Is Not Cast" kann hier in Augenschein genommen werden:









EDENBRIDGEs immer noch aktuelles Studio-Album, "The Great Momentum", wurde im Februar 2017 via SPV/Steamhammer veröffentlicht.