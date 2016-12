Die österreichischen Symphonic Metaller von EDENBRIDGE um Mainman/Gitarrist/Komponist Lanvall werden ihre neue Scheibe, "The Great Momentum", am 17. Februar 2017 via SPV/Steamhammer in den gut sortierten Fachhandel bringen.



Produziert wurde von Lanvall selbst, der Mix stammt erneut von Karl Groom (THRESHOLD) aus den "Thin Ice Studio" im englischen Surrey, wohingegen das Mastering von Mika Jussila (STRATOVARIUS) in den "Finnvox Studios" erledigt wurde.

Als musikalische Gäste waren Sänger Erik Martensson (ECLIPSE, W.E.T., NORDIC UNION) und die "Junge Philharmonie Freistadt" mit von der Partie. Außerdem stellt "The Great Momentum" das Debüt für den neuen EDENBRIDGE-Drummer Johannes Jungreithmeier dar.



Die Scheibe wird als Doppel-CD im Digipak (mit Bonus-CD mit den instrumentalen Versionen, als Doppel-Gatefold-LP (güldenes Vinyl) und digital bzw. als Stream wohlfeil sein.





"The Great Momentum"-Trackliste:



01. Shiantara (5:51)

02. The Die Is Not Cast (5:15)

03. The Moment Is Now (4:21)

04. Until The End Of Time (4:36)

05. The Visitor (5:54)

06. Return To Grace (5:13)

07. Only A Whiff Of Life (3:44)

08. A Turnaround In Art (7:32)

09. The Greatest Gift Of All (12:18)



EDENBRIDGE ist:



Sabine Edelsbacher - Lead Vocals

Lanvall - Lead & Rhythm Guitars, Bass, 6 & 12 String Acoustic Guitars, Nylon Guitar, Piano, Keyboards, Hammered Dulcimer, Bouzouki

Dominik Sebastian - Lead- und Rhythmusgitarre

Johannes Jungreithmeier- Getrommel