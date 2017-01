Hier kann der offizielle Trailer zu "The Great Momentum", der neuen Platte der österreichischen Symphonic Metaller von EDENBRIDGE, in Augenschein genommen werden.

Die neue LP wird am 17. Februar 2017 via SPV/Steamhammer in den Handel gelangen.



Wie bereits sein Vorgänger, "The Bonding" (2013), wurde auch "The Great Momentum" von GItarrist/Komponist Lanvall produziert, der Mix stammt erneut von Karl Groom (THRESHOLD) aus den "Thin Ice Studios" im englischen Surrey und das Mastering hat Mika Jussila (STRATOVARIUS) in den "Finnvox Studios" übernommen.

Als musikalische Gäste sind u.a. Sänger Erik Martensson (ECLIPSE, W.E.T., NORDIC UNION) und das Junge Philharmonie Freistadt-Orchester vertreten.

Zudem führen EDENBRIDGE auf der neuen LP auch ihren neuen Trommler, Johannes Jungreithmeier, ein, der EDENBRIDGE auch live auf der anstehenden Tour begleiten wird.

"The Great Momentum" wird als Doppel-Digipak-CD, als Doppel-Vinyl-LP und digital erhältlich sein.



"The Great Momentum"-Trackliste:



01. Shiantara (5:51)

02. The Die Is Not Cast (5:15)

03. The Moment Is Now (4:21)

04. Until The End Of Time (4:36)

05. The Visitor (5:54)

06. Return To Grace (5:13)

07. Only A Whiff Of Life (3:44)

08. A Turnaround In Art (7:32)

09. The Greatest Gift Of All (12:18)



EDENBRIDGE ist::



Sabine Edelsbacher - Lead Vocals

Lanvall - Lead & Rhythm Guitars, Bass, String Acoustic Guitars, Piano, eyboards, Hammered Dulcimer, Bouzouki

Dominik Sebastian - Lead & Rhythm Guitars







Ein Lyric-Video zu dem Track "Shiantara" gibt es obendrein: