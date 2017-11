Am Freitag, den 17.11., ist die zweite Single "Hollow Promises" der finnischen Band EGOKILLS erschienen.



Für die Fans haben sich die Finnen etwas besonderes ausgedacht: Die Live-Premiere von "Hollow Promises" wird aus Ottopoika in Kuopio, Finnland, am 25.11.2017 über die Social Network-Kanäle der Band live gestreamt.



Die letzte Single "Nibiru" der finnischen Metal-Hippies erschien im September. Das kommende zweite Album von EGOKILLS wird von Miitri Aaltonen (KOTITEOLLISUUS, MOKOMA, STAM1NA) produziert, aufgenommen und gemischt und von Anssi Kippo (ENSIFERUM, CHILDREN OF BODOM) im Astia-Studio, Lappeenranta, Finnland, gemastert.



"Hollow Promises" könnt ihr euch hier anschauen: