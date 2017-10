Die beiden früheren GIUFFRIA-Musiker David Glen Eisly [Gesang] und Gitarrist Craig Goldy [u.a. Ex-DIO, RESURRECTION KINGS] haben sich unter dem Label EISLY/GOLDY zu einer neuen Zusammenarbeit getroffen. Ihr Debüt "Blood, Guts And Games" wird am 1. Dezember über Frontiers Music erscheinen. Mit "The Heart Is A Lonely Hunter" hat die Band bereits einen ersten Song vorgestellt: