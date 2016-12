Die Thüringer Extreme Metaller EISREGEN werden Anfang Mai 2017 ein ambitioniertes Konzeptalbum mit dem Titel "Fleischfilm" veröffentlichen, das vom italienischen Film der 70er inspiriert wurde. Die Band selbst erläutert ihr Vorhaben so:

"Wir sind Kinder der Videotheken-Generation und aufgewachsen mit Filmen der Herren Fulci, Argento, Deodato, Margheriti, D'Amato, Bava und vieler weiterer Filmschaffender aus Italien.

Auch die Soundtracks dieser Filme, geschaffen von Künstlern wie Ortolani, Frizzi, Gombini oder Simonetti, sind einzigartig und faszinierend.

Diese Filme haben mich fast mein ganzes Leben lang begleitet und EISREGEN ohne diese Filme wäre quasi undenkbar.



Die Idee zu diesem Album trage ich schon eine sehr lange Zeit mit mir herum, nun nach der Rückkehr von Fröbing in unser Bandgefüge war es endlich an der Zeit, genau dieses Album umzusetzen, da er die Filme und ihre Musik ebenso schätzt wie ich.



Es gab Überlegungen, das Album als Projekt unter anderem Bandnamen zu veröffentlichen - aber in den anderthalb Jahren der Arbeit an diesem Werk ist es 100% zu einem EISREGEN-Album gewachsen und trägt alle Charakteristika in sich, für die unsere Band seit Jahrzehnten steht: es ist morbide, höchst kreativ und meilenweit entfernt vom Metal-Mainstream dieser Tage.

Es ist unsere Art 'Danke' zu sagen einer Epoche filmischen Wahnsinns Made in Italy, die heutzutage unmöglich wäre und wir freuen uns sehr, diese Vision ab dem 05. Mai mit euch teilen zu dürfen!

Fulci lebt, zumindest in unseren Herzen."