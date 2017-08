Der Live Clip "Holocaust" [Live in Wacken 2016] stammt von der neuen EKTOMORF DVD/CD "Warpath [Live And Life On The Road]", die am 25. August erscheinen wird.



Darauf enthalten: Der komplette Ektomorf-Gig vom Wacken Open Air 2016 [auf DVD und CD], sowie die über 60 Minuten lange "Behind-The-Scenes" Tour-Dokumentation "Live And Life On The Road".