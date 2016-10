Die ungarischen Neo Thrash-Veteranen EKTOMORF haben gleich zwei Mal gute Neuigkeiten für ihre Fans: Mit dem neuen Videoclip zum Titelsong des aktuellen Albums, "Aggressor", beschert die Truppe um Bandleader Zoli Farkas ihren Fans neues Futter.

Zudem startet demnächst auch noch der zweite Teil der "Aggressor"-Europa-Tour:



26.10.2016 Vienna (AT) - The Bach

27.10.2016 Debrecen (HU) Shipwreck Bar

28.10.2016 Zagreb (HR) - Hard Place

30.10.2016 Brno (CZ) - Melodka

31.10.2016 Novy Jicin (CZ) - Rock Bar Ace

01.11.2016 Liberec (CZ) - Bunker

02.11.2016 Frankfurt (DE) - The Bed

03.11.2016 München (DE) - Backstage

04.11.2016 Wiesloch (DE) - Rock And Pop Club

05.11.2016 Traunstein (DE) - Metro

06.11.2016 Hannover (DE) - Mephisto

07.11.2016 Hamburg (DE) - Hafenklang

08.11.2016 Trier (DE) - Mergener Hof

09.11.2016 Sion (CH) - The Free Port

11.11.2016 Reutlingen (DE) - Franz K

12.11.2016 Oberhausen (DE) - Helvete

13.11.2016 Aachen (DE)

14.11.2016 Bremerhaven (DE) - Rock Center

15.11.2016 Dresden (DE) - Pushkin

16.11.2016 Berlin (DE) - Nuke

18.11.2016 Freiburg (DE) - Crash

19.11.2016 Pagney-Derriere-Barine (FR) - At Paulette

20.11.2016 Tannheim Egelsee (DE) - Club Black Eagle

22.11.2016 Doncaster (CZ) - Malts

23.11.2016 Carlsbad (CZ) - Slash Bar

24.11.2016 Straßkirchen (DE) - Plutonium Klub

25.11.2016 Budweis (CZ) - Dead End Festival

26.11.2016 Bayreuth (DE) - Winter Invasion Festival