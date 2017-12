Die ungarischen Groove Metaller von EKTOMORF haben sich von ihren bisherigen Mitstreitern, Tamás Schrottner (Gitarre), Basser Szabolcs Murvai und Drummer Róbert Jaksa aufgrund "persönlicher Differenzen" getrennt und das Trio bereitts durch Szebasztián Simon, Attila Asztalos und Dániel Szabó ersetzt.



EKTOMORFs neues Album, "Fury", wird am 16. Februar 2018 via AFM veröffentlicht, wird als CD-Digipak und auf Vinyl erscheinen und das Tracklisting liest sich wie folgt:



01. The Prophet Of Doom

02. AK 47

03. Fury

04. Bullet In Your Head

05. Faith And Strength

06. Infernal Warfare

07. Tears Of Christ

08. Blood For Blood

09. If You're Willing To Die

10. Skin Them Alive