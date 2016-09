Die Folk Metaller ELUVEITIE arbeiten an ihrem nächsten Album! Und es wird tatsächlich der zweite Teil ihres Akustik-Konzepts "EVOCATION" sein!



Die Band will noch gegen Ende Jahr ins Studio; das Album plant man nächsten Frühling zu veröffentlichen!



Mastermind Chrigel Glanzmann kommentiert:

"Wir freuen uns riesig auf "EVOCATION II"! Das Album-Konzept hat nun so viele Jahre in unsern Köpfen geschlummert und gereift. Unser zweites Akustik-Album wird die Tradition des ersten Teils fortsetzen, aber noch deutlich rauer, ursprünglicher, folkiger und mystischer sein! Zu Musik geformte keltische Mythologie in Reinkultur!"





Gitarrist Rafael Salzmann fügt an:

"In der Tat! Wir sind enorm motiviert und kreativ. "EVOCATION II" wird defintiv ein mit Liebe zum Detail ausgefeiltes Folk-Album!"





Zudem kündigte die Band ihre erste schweizer Akustik-Tour 2016 an: Auf dieser werden sie einen exklusiven Vorgeschmack darauf liefern, was die Fans vom kommenden Album erwarten können, indem sie brandneues Material spielen werden.



Diese Tour wird im DAS ZELT - Chapiteau PostFinance stattfinden und ELUVEITIE in folgende Städte bringen:



23.09. CH DAS ZELT - Chapiteau PostFinance, Brig - Rhonesandterrain

07.10. CH DAS ZELT - Chapiteau PostFinance, Solothurn - Pier 11

05.11. CH DAS ZELT - Chapiteau PostFinance, Luzern - Alpenquai