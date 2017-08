"Lvgvs", das neue Video der Schweizer Folk Metaller von ELUVEITIE, kann hier in Augenschein genommen werden.

Der Song stammt vom kommenden, neuen Album, dem zweiten Teil ihres Akustikalbums "Evocation", das am 18. August 2017 via Nuclear Blast in den Handel gelangen wird.



Das immer noch aktuelle Album, "Origins", wurde im August 2014 ebenfalls via Nuclear Blast Records veröffentlicht.