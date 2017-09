Am 29. September werden die EMIL BULLS ihren neuen Longplayer „Kill Your Demons“ veröffentlichen. Als erste Single gibt es nun "The Ninth Way" als Lyric Video.







Im Winter startet die Emil Bulls „Kill Your Demons“ Tour:



03.11.2017 Karlsruhe- Substage

04.11.2017 Wien - Flex (AT)

09.11.2017 Osnabrück - Rosenhof

10.11.2017 Kaiserslautern - Kammgarn

11.11.2017 Regensburg - Airport

16.11.2017 Hamburg - Markthalle

17.11.2017 Jena - F-Haus

18.11.2017 Dresden - Alter Schlachthof

23.11.2017 Nürnberg - Hirsch

24.11.2017 Salzburg - Rockhouse (AT)

25.11.2017 Ulm - Roxy

30.11.2017 Hannover - Musikzentrum

01.12.2017 Berlin - Columbia Theater

02.12.2017 Köln - Live Music Hall

06.12.2017 Wiesbaden - Schlachthof

08.12.2017 Saalbach/Hinterglem - Bergfestival



09.12.2017 München – Backstage