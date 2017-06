Die Stuttgarter Dark Rocker von END OF GREEN kündigen ihr neues, mittlerweile neuntes Full Length-Werk, „Void Estate", an, das - pünktlich zum 25-jährigen Bandjubiläum - am 18. August 2017 über Napalm Records erscheinen wird.



END OF GREEN-Frontmann Michelle Darkness selbstbewusst über das neue Album: „Wozu sollen wir eine Platte machen, die wir bereits gemacht haben? Wir sind da in erster Linie uns selbst verpflichtet – das ist hart genug. Wir machen uns da lieber nicht zu viele Gedanken darüber, was man von uns erwarten könnte. Alles andere wäre grob fahrlässig."



Gitarrist Sad Sir ergänzt: „Das mit den dunklen Wolken tut uns wirklich überhaupt nicht leid. Wir konnten nicht anders. "Void Estate" ist unser Hier und Jetzt, unser Wahnsinn – ein echter Brocken. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass wir noch nie mehr Licht in unseren Liedern hatten."





Hier ein erster Albumteaser zu „Void Estate":









„Void Estate" Tracklist:



01. Send In The Clowns

02. Dark Side Of The Sun

03. The Door

04. Head Down

05. Crossroads

06. The Unseen

07. Dressed In Black Again

08. Mollodrome

09. Worn And Torn

10. City Of Broken Thoughts

11. Like A Stranger

12. Leave This Town (Bonus Track)





Die neue Scheibe wird als 2CD-Digipak (CD+DVD), als 2LP-Gatefold und als Digital Album erhältich gemacht.

Das 2CD-Digipak kommt inklusive Bonus-DVD, die einen Live-Mitschnitt von der „Darkoustic"-Tour zeigt, aufgenommen im "PBHC Berlin" mit folgender Setlist:



01. Demons

02. Hurter

03. Under The Sway

04. Let Sleeping Dogs Lie

05. Slaves

06. Goodnight Insomnia

07. Final Resistance

08. Pain Hates Me

09. Crossroads (Calvin Russel Cover)

10. Dying In Moments

11. Ghostdance

12. Weakness

13. Head Down

14. Death In Veins

15. Tragedy Insane

16. Sunday Mourning

17. Nice Day To Die





Eine END OF GREEN-Headliner-Tour steht auch ins Haus, u.a. sind bereits folgende Gigs bestätigt:



20.10.17 DE - Berlin / Columbia Theater

21.10.17 DE - Leipzig / Werk 2

03.11.17 DE - Aschaffenburg / Colos Saal

04.11.17 DE - München / Backstage

09.11.17 DE - Nürnberg / Hirsch

10.11.17 DE - Bochum / Matrix

11.11.17 DE - Hamburg / Knust

18.11.17 DE - LKA Longhorn