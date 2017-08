Die finnischen Pagan Metaller ENSIFERUM haben ein Video zu ihrem Song "Way Of The Warrior" veröffentlicht. Die Nummer fungiert dabei als Vorbote zu ihrem neuen Album "Two Paths", das am 15. September über Metal Blade in den Handel kommen wird. Die Band kommentiert:

"Hallo Leute! Hier ist unser brandneues Video zum Song 'Way Of The Warrior'. Es verbindet genauso wie unsere Musik selbst Metal und Folk. Die Arbeit daran hat großen Spaß gemacht, und das Ergebnis sieht einfach fantastisch aus! Hoffentlich gefällt es euch so sehr, wie uns das Aufnehmen des Songs und der Videodreh gefallen haben. Dreht also voll auf, rückt eure Möbel ein wenig zur Seite, damit ihr Platz zum Abgehen habt, und last es laufen!"