Die norwegischen Progressive Metaller von ENSLAVED haben die Aufnahmen zu ihrem noch unbetitelten, bereits 14. Studio-Album, das Ende Herbst 2017 via Nuclear Blast erscheinen wird, beendet.

Die LP wird derzeit von Jens Bogren (SOILWORK, OPETH, KATATONIA, AMON AMARTH) in den "Fascination Street Studios" im schwedischen Örebro gemixt und gemastert, aufgenommen wurde das neue ENSLAVED-Werk in den "Duper & Solslottet Studios" in Bergen.



Das immer noch aktuelle, 13. ENSLAVED-Album, "In Times", wurde 2015 veröffentlicht.