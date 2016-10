Die Hard Rocker ENUFF Z'NUFF haben mit "Rockabye Dreamland" einen neuen Song von ihrem kommenden Album "Clowns Lounge" veröffentlicht. Die Platte wird ab dem 2. Dezember über Frontiers Music erhältlich sein.







01. Dog On A Bone

02. Runaway

03. Back In Time

04. She Makes It Harder

05. Rockabye Dreamland

06. The Devil Of Shakespeare [Feat. Jani Lane & James Young]

07. Radio

08. Good Luv

09. Round And Round

10. Nothing

11. Backstreet Kids

12. One More Hit