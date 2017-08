Der erste Trailer für "The Solace System", die kommende EP der niederländischen Symphonic Metaller von EPICA, kann hier angesehen werden.

Die "The Solace System"-EP wird am 01. September 2017 via Nuclear Blast in den Plattenfachhandel gelangen.



Trackliste::



01. The Solace System

02. Fight Your Demons

03. Architect Of Light

04. Wheel Of Destiny

05. Immortal Melancholy

06. Decoded Poetry