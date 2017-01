Die schwedischen Hardrocker von EUROPE werden sich Anfang Februar in die legendären "Abbey Road"-Studios in London einmieten, um den Nachfolger zu "War Of Kings" von 2015 aufzunehmen, wie Gitarrist John Norum verlauten ließ.



"War Of Kings" wurde im März 2015 via UDR Music in den Tonträgerfachhandel gebracht.