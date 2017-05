Die schwedischen Hard Rocker EUROPE hatten sich für die Aufnahmen zu ihrem neuen Album in die legendären "Abbey Road Studios" in London begeben. Wie die Band nun bekannt gab, ist der Nachfolger zu "War Of Kings" nun vollständig eingespielt und wird erneut von Dave Cobb, der auch schon am aktuellen EUROPE-Album geschraubt hat, abgemischt.