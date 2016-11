Laut Drummer Ian Haugland planen die schwedischen Hardrocker von EUROPE im Februar 2017 die Aufnahmen zu ihrem neuen Album zu beginnen.

Das Songwriting laufe bereits auf Hochtouren, John Levén [EUROPE-Bassist] habe "jede Menge coole Riffs" und auch Keyboarder Mic Michaeli habe massig Songideen beigesteuert, so dass man nach den Weihnachtstagen mit den Proben beginnen und ab Anfang Februar im Studio loslegen könne.

Als Veröffentlichungstermin werde allerdings eher September 2017 angepeilt.



EUROPEs immer noch aktuelles Album, "War Of Kings", wurde im März 2015 via UDR Music in den Fachhandel gebracht.