Die schwedischen Hard Rock-Legenden EUROPE werden am 21. Juli ein neues Live-Album mit dem Titel "The Final Countdown 30th Anniversary Show - Live At The Roundhouse" auf 2CD, DVD und Bluray veröffentlichen. Wie der Titel schon nahelegt, umfasst das Package den Mitschnitt des EUROPE-Konzertes im Londoner "Roundhouse" am 12. November 2016, bei dem die Truppe u.a. ihr unsterbliches Album "The Final Countdown" in seiner Gänze gespielt hat.