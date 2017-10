"Walk The Earth", das Video zum Titeltrack der kommenden LP der schwedischen Hardrocker von EUROPE, kann hier in Augenschein genommen werden.

Regie geführt hat Patric Ullaeus von der "Revolver Film Company" [u.a. DIMMU BORGIR, LACUNA COIL, IN FLAMES] und die "Walk The Earth"-Scheibe wird am 20. Oktober 2017 via des bandeigenen Hell & Back-Labels in Kooperation mit Silver Lining Music in die Läden gestellt.

Der Nachfolger zu "War Of Kings" von 2015 wurde in den Londoner "Abbey Road"-Studios aufgenommen, produziert hat erneut Dave Cobb.





"Walk The Earth"-Trackliste:



01. Walk The Earth

02. The Siege

03. Kingdom United

04. Pictures

05. Election Day

06. Wolves

07. GTO

08. Haze

09. Whenever You're Ready

10. Turn To Dust