Die Offenburger EVERTALE werden ihr neues Meisterwerk „The Great Brotherwar" am 27. Oktober 2017 via NoiseArt Records veröffentlichen.



Heute enthüllt die Band ihren zweiten Video-Trailer, in dem sie über die musikalische Ausrichtung der Platte spricht.







EVERTALE kommentiert:

"Hier ist er also - der erste Song unserer neuen Platte "The Great Brotherwar": Empire Rising. Wir haben diesen Song ausgewählt, weil er als Opener einfach am Besten unseren Stil repräsentiert. Er ist schnell und melodisch, hat aber trotzdem genügend Härte und einen epischen Refrain. Textlich haben wir uns vom Warhammer 40k Universum inspirieren lassen und gehen in die Anfangszeit des Imperiums zurück, als der Imperator sich auf dem großen Kreuzzug befindet und die Menschheit unter seinem Banner vereint. Die Menschheit bricht in ein neues goldenes Zeitalter auf und erleuchtet die Dunkelheit der Galaxie mit dem Licht des unsterblichen Imperators. Empire Rising vereint also all unsere Trademarks und ist daher, wie wir finden, bestens geeignet, um euch auf "The Great Brotherwar" einzustimmen."



Die Trackliste liest sich wie folgt:

01. Battle for Mankind (Intro)

02. Empire Rising

03. The Swarm

04. The Joining (Instrumental)

05. For the King and the Crown

06. Oceans of Sand (Instrumental)

07. The Journey to Iskendria

08. Chapter 666 (We are the hammer)

09. March of the Nord (Instrumental)

10. And the Dragons return

11. All hail the Crimson King

12. The Great Brotherwar

13. Take To The Sky (Van Canto Cover)