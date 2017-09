Die Offenburger EVERTALE werden ihr neues Album „The Great Brotherwar" am 27. Oktober 2017 via NoiseArt Records veröffentlichen.



Heute präsentiert die Band nun das Lyric-Video zur ersten digitalen Single "Empire Rising".







Die Trackliste liest sich wie folgt:

01. Battle for Mankind (Intro)

02. Empire Rising

03. The Swarm

04. The Joining (Instrumental)

05. For the King and the Crown

06. Oceans of Sand (Instrumental)

07. The Journey to Iskendria

08. Chapter 666 (We are the hammer)

09. March of the Nord (Instrumental)

10. And the Dragons return

11. All hail the Crimson King

12. The Great Brotherwar

13. Take To The Sky (Van Canto Cover)



Für die Aufnahmen haben sich EVERTALE wieder ins eigene Heimstudio zurückgezogen, um bis zuletzt an den Songs zu feilen. Das Schlagzeug wurde wieder in den Iguana Studios in Freiburg von Christoph Brandes aufgenommen. Christoph hat sich dazu um Mix & Mastering gekümmert. Die Gestaltung des Covers lag in den Händen von niemand geringerem als Andreas Marschall (BLIND GUARDIAN, RUNNING WILD, GRAVE DIGGER, KREATOR).