"Fall From Reality", das zweite Album der Leipziger Band EVIL WARRIORS, bestehend aus Mitgliedern von ANTLERS, I I und BLOODY VENGEANCE, wird am 19. Januar 2018 auf CD und LP veröffentlicht.



Eine Tape-Version folgt im späteren Jahresverlauf via Into Endless Chaos Records. Mix und Mastering lagen in den Händen von Patrick W. Engel [Temple Of Disharmony]



Tracklist



1. Fall From Reality



2. Excess



3. Pillow Of Cold Water



4. Reincarnation



5. Idleness and Doom



6. Mania and Passion



7. Worthless Wretch



8. All The Stars