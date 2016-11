Metal Blade verkünden, die schwedischen Todesmetaller EVOCATION unter Vertrag genommen zu haben.



EVOCATION haben seit ihrem Debüt, "Tales From The Tomb", aus dem Jahre 2007 vier Alben veröffentlicht und werden im ersten Quartal 2017 eine neue LP über das neue Label einreichen.



Kommentar von Gitarrist Marko Palmén von EVOCATION: "Wir sind äußerst stolz, unseren Zusammenschluss weltweit mit Metal Blade Records bekanntgeben zu dürfen. EVOCATION gehören ab jetzt zum legendären Programm des Labels, genauso wie BEHEMOTH, BOLT THROWER, CANNIBAL CORPSE, MERCIFUL FATE etc.



Für uns waren Metal Blade Records die logische Wahl, weil wir schon mehrere Jahre lang gut im Rahmen eines Lizenzvertrags für EVOCATIONs erste drei Alben in den USA und Kanada mit ihnen arbeiten. Metal Blade Records sind unter Death Metallern außerdem für ihre Leidenschaft bekannt, was uns sehr wichtig ist.



Im Namen von EVOCATION kann ich nur sagen, dass wir begeistert sind, eine neue Heimat bei diesem Label gefunden zu haben. Besten Dank an Brian Slagel, unseren alten Freund Andreas Reissnauer und alle anderen bei Metal Blade Records dafür, dass ihr uns in Eurer Familie aufgenommen habt!"



EVOCATION sind:



Thomas Josefsson - Vocals

Marko Palmén - Gitarre

Simon Exner - Gitarre

Gustaf Jorde - Bass