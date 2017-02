Die schwedischen Death Metaller von EVOCATION werden ihre neue Scheibe, "The Shadow Archetype", am 10. März 2017 via Metal Blade in den Tonträgerfachhandel bringen.



Der neue Song "The Coroner" kann unmittelbar hier angetestet werden:







"The Shadow Archetype"-Trackliste:



01. Into Ruins

02. Condemned To The Grave

03. Modus Operandi

04. Children Of Stone

05. The Coroner

06. The Shadow Archetype

07. Blind Obedience

08. Survival Of The Sickest

09. Sulphur And Blood

10. Imperium Fall

11. Dark Day Sunrise





EVOCATION ist:



Thomas Josefsson - Vocals

Marko Palmen - Guitar

Simon Exner - Guitar

Gustaf Jorde - Bass

Per Moller Jensen - Session Drums