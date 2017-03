Nächste Woche Freitag, am 10. März 2017, melden sich die schwedischen Death Metaller von EVOCATION mit ihrem neuen Album, "'The Shadow Archetype", zurück.



EVOCATION haben jetzt ein Video zu ihrer dritten Single,"Condemned To The Grave", veröffentlicht:







EVOCATIONs Marko Palmen meint dazu: "Das Video zu 'Condemned to the Grave' wurde am 04. Februar von "Greenworks Television" in einem leerstehenden Haus in dem kleinen Dorf Gölingstorp hier in Schweden gedreht. Wir fanden es über einen Freund, der sich aufs Fotografieren verlassener Gebäude spezialisiert hat. Laut der Bewohner des Ortes steht es schon seit 30 Jahren leer. Dabei ist es hübsch und hat mit den Jahren vermutlich zusätzlich an Flair gewonnen. Die Temperaturen am Drehtag lagen unter Null, aber das sorgte für eine umso unheimlichere Stimmung, weil alles leicht schneebedeckt war, was man in vielen Szenen sieht, genauso wie dem Atemhauch der Schauspieer. Das Ergebnis spricht für sich selbst, ist aber nichts für schwache Gemüter, wenn ich das mal so sagen darf, und hoffentlich habt Ihr alle Spaß damit: "Condemned to the Grave"!"



Mix und Mastering des kommenden Albums wurden bei "Dugout Productions" fertiggestellt, die Drums wurden in den "Crehate Studios" eingespielt und Drum-Veteran Per Möller Jensen (ex-THE HAUNTED) half hinterm Schlagzeug aus. Gitarre, Bass und Vocals wurden im bandeigenen Studio "Acacia Avenue Recordings" mitgeschnitten.



"The Shadow Archetype"-Trackliste:



01. Into Ruins

02. Condemned To The Grave

03. Modus Operandi

04. Children Of Stone

05. The Coroner

06. The Shadow Archetype

07. Blind Obedience

08. Survival Of The Sickest

09. Sulphur And Blood

10. Imperium Fall

11. Dark Day Sunrise



EVOCATION sind:



Thomas Josefsson - Vocals

Marko Palmén - Gitarre

Simon Exner - Gitarre

Gustaf Jorde - Bass

Per Möller Jensen - Sessiondrums auf dem Album