Die griechischen Thrash Metaller EXARSIS befinden sich derzeit mitten in den Aufnahmen zu ihrem inzwischen vierten Album. Selbes wird den Titel "New War Order" tragen und soll im weiteren Verlauf dieses Jahres erscheinen. Das erneut von Andrei Bouzikov [u.a. VEKTOR, MUNICIPAL WASTE, TOXIC HOLOCAUST] entworfene Artwork sowie die Tracklist sind jetzt schon zu begutachten:



01. Zionism [The Reaping]

02. Twisted Logic

03. The Underground

04. General Guidance

05. Just Buried

06. Chaos Creation

07. Prophet For Profit

08. Combined Disasters

09. HAARP Weapon

10. Human Project