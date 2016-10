Laut EXCITER-Gitarrist John Ricci planen die kanadischen Speed Metaller nach iherr Reunion und diversen Live-Auftritten nunmehr ein neues Album im reformiertenn Original-Line-Up, das neben Ricci nun auch wieder Sänger/Drummer Dan Beehler und Bassist Allan Johnson umfasst, die Aufnahme einer neuen LP, das Songwriting dafür laufe bereits und eine Veröffentlichung im nächsten Jahr werde angepeilt.



Das Original-EXCITER-Line-Up hat drei LP-Klassiker aus den Achtzigern, "Heavy Metal Maniac" (1983), "Violence & Force" (1984) und "Long Live the Loud" (1985), auf dem Kerbholz, Ricci hatte die Band anschließend verlassen und wurde von Brian McPhee ersetzt.



EXCITERs aktuelles Album, "Death Machine", das Ricci als einzigem Originalmitglied aufbietet, wurde im Oktober 2010 via Massacre Records in den Tonträgerfachhandel gebracht.