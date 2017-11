Die US-Thrash Metal-Legende von EXHORDER meldet sich mit neuem Personal zurück und hat zudem bereits einen weltweiten Managementdeal mit "All Independent Service Alliance" (AISA) unter Dach und Fach gebracht.



Das neue EXHORDER-Line-Up umfasst die Gründungsmitglieder Vinnie LaBella (Gitarre) und Frontmann Kyle Thomas (TROUBLE), verstärkt durch Jason Viebrooks (HEATHEN) am Bass, Marzi Montazeri (ex-SUPERJOINT RITUAL, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS) an der zweiten Gitarre und Drummer Sasha Horn (FORBIDDEN).



EXHORDER hatten im Laufe ihrer kurzen Karriere zwei Alben via Roadracer bzw. Roadrunner Records veröffentlicht, namentlich "Slaughter In The Vatican" [1990] und zwei Jahre später "The Law".