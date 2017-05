Die Bay Area-Thrash Metal-Veteranen von EXODUS planen im kommenden Herbst einen Studio-Aufenthalt für die Aufnahmen zum Nachfolger zu "Blood In Blood Out" [von 2014], der dann Anfang 2018 veröffentlicht werden soll.



"Blood In Blood Out" war EXODUS' erstes Album seit dem Weggang von Leadsänger Rob Dukes bzw. mit dem zurückgekehrten Frontmann Steve "Zetro" Souza, der zuvor von 1986 bis 1993 und erneut von 2002 bis 2004 für EXODUS gesungen hatte.

EXODUS' Hauptsongschreiben und GItarrist, Gary Holt, ist seit dem Tod von Jeff Hanneman als Tour-Gitarrrist für SLAYER engagiert und wird seinerseits live zumeist von Kragen Lum [HEATHEN] vertreten.