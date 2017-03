Die Schweizer EXORCISM haben jetzt einen brandneuen Song veröffentlicht. Der Titel "Endless Fight" stammt vom neuen Album "Whore Of Babylon", welches in absehbarer Zeit veröffentlicht wird.









Das neue EXORCISM-Line Up besteht aus folgenden Mitgliedern:



CSABA ZVEKAN - Vocals

GEORGE “The Kid” KARAFOTIS - Guitar

NIC ANGILERI - Bass Guitar

MAESTRO MISTHERIA - Keyboards

VAGGELIS KARAFOTIS - Drums



Zudem spielt die Band am 27.03.2017 einen Gig im Peter Pan Bellinzona (CH) als Support von ROSS THE BOSS.