Relapse Records hat sich die Dienste der Extreme Metaller von EXPULSION gesichert, die aus ehemaligen Mitgliedern von Bands wie REPULSION, EXHUMED, PHOBIA, INTRONAUT oder GRUESOME besteht.



EXPULSIONs Debüt, "Nightmare Future", wird am 14. Juli 2017 als CD, LP und digital via Relapse veröffentlicht und hier gibt es mit dem Track "Altar Of Slaughter" einen ersten Vorgeschmack:







"Nightmare Future" wurde von Matt Olivo (REPULSION) produziert, gemixt hat TOXIC HOLOCAUSTs Joel Grind und das Mastering stammt von Maor Appelbaum (MAYHEM, FAITH NO MORE, HALFORD).



"Nightmare Future"-Trackliste:



01. Total Human Genocide

02. Altar Of Slaughter

03. Mask Of Fear

04. Nightmare Future

05. Funeral Bells

06. Compulsions

07. Comatose



EXPULSION ist:



Matt Harvey (EXHUMED, GRUESOME) - Vocals

Matt Olivo (REPULSION) - Guitar

Danny Walker ( INTRONAUT, EXHUMED, PHOBIA) - Drums

Menno Verbaten (LIGHTNING SWORDS OF DEATH) - Bass