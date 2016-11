Die Funk Hardrocker von EXTREME werkeln laut Frontmann Gary Cherone an einem Nachfolger zu "Saudades de Rock", das im August 2008 via Open E Records veröffentlicht wurde.

Titel oder Veröffentlichungsdatum wurden noch nicht bekannt, nur dass es, wie gewohnt, "die Gitarren, die Harmonien und [...] die Hooks" enthalten wird, die man von EXTREME kenne, zusätzlich "aber auch neue Elemente".



EXTREME hatten zuletzt eine Live-CD/-DVD, "Take Us Alive", im Mai 2010 via Frontiers in den Handel gebracht und jüngst im Rahmen des 25. Jubiläums ihres Hit-Albums, "Pornograffiti", ausgiebig getourt.