EYEHATEGOD-Frontmann Mike Williams ist am vergangenen Mittwoch einer Lebertransplantation unterzogen worden, nachdem sich überraschend ein Spenderorgan gefunden hatte.



Via einer Spenden- bzw. Crowdfunding-Aktion hatte vor weniger als einem Monat eine Summe von fast 70.000 US-Dollar für die geplante, aber für den Sänger und seine Familie nicht finanzierbare Operation gesammelt werden können.



Der EYEHATEGOD-Sänger leidet seit Dezember 2014 an den Folgen einer Leberzirrhose, die zuletzt zu Leberversagen und dauerhafter Hospitalisation geführt hatten.